Messi: ”Självklart är jag inte redo att lämna”

Lionel Messi, 38, har gjort sin förmodligen sista hemmalandskamp för Argentina.

Efter VM-kvalsegern mot Venezuela var världsstjärnan tagen.

– Det är många känslor. Jag visste att det var den sista matchen här, säger han enligt Marca.

Det var under natten till fredag (svensk tid) som det argentinska landslaget gjorde sin sista hemmalandskamp i kvalet till VM 2026. Det blir förmodligen Lionel Messis sista officiella landskamp på hemmaplan, och inför 3–0-segern mot Venezuela, där 38-åringen gjorde två mål, hyllades han av hemmapubliken.

”Tack för allt, min kapten”, gick bland annat att läsa på en banderoll från Argentina-supportrarna på läktarna.

Tillsammans med sina tre söner Thiago, Mateo och Ciro fick en känslosam Lionel Messi ta emot publikens jubel, och världsstjärnan blev märkbart tagen av stunden.

– Det är många känslor, sa han efter matchen enligt Marca.

– Jag visste att det var den sista matchen här. Jag har upplevt många saker på denna arena, både bra och mindre bra, men det är alltid en glädje att spela inför vår publik, särskilt efter en vinst. Under flera år har vi njutit varje match. Lycklig, fortsatte han.

– Självklart är jag inte redo att lämna tröjan. Det är inte något jag vill, men tiden går.

Totalt har det blivit 194 landskamper för Argentinas A-landslag. Messi står noterad för 114 mål.