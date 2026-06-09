Neymar aktuell för spel i VM-premiären: ”Det finns hopp”

Neymars status inför det kommande världsmästerskapet är oviss.

Nu menar dock Globoesporte att stjärnan kan vara aktuell för spel redan i premiären.

”Det har gjorts goda framsteg”, säger journalisten Karine Alves.

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Under natten till måndag spelar Brasilien VM-premiär mot Marocko på MetLife Stadium i New Jersey.

Till denna har det under en lång tid varit ovisst huruvida Neymar, 34, skulle kunna vara med eller inte.

Nu kommer Globoesporte, och journalisten Karine Alves, med en positiv uppdatering för alla med brasilianska sympatier.

”Neymar har genomgått en magnetkameraundersökning. Förväntningarna är enorma. Det finns en positiv utveckling, men vi måste vänta lite längre. För tillfället kommer han att följa det medicinska teamets plan: behandling, fysioterapi och fysisk träning vid sidan av gruppen”, säger hon och fortsätter:

”Det finns hopp om att han ska kunna ansluta till resten av truppen. Att spela mot Marocko? Det är troligt att man kommer att kunna räkna med Neymar, även om det uttalade målet är att han ska vara tillgänglig mot Haiti den 19 juni”.

Förutom Marocko ställs Brasilien mot Skottland och Haiti i grupp C.