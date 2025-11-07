Nobbades av Potter: ”Min form har inte varit superbra”

KARLBERG. Han var given i Jon Dahl Tomassons landslag.

Nu har Anton Salétros lämnats utanför Graham Potters blågula trupp.

– Man vill alltid vara med, men ibland är man inte det, säger Salétros efter torsdagens träning.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Under gårdagen tog Sveriges nya förbundskapten, Graham Potter, ut sin första landslagstrupp. I den fanns flera skrällar i form av Gais Gustav Lundgren, Malmö FF:s Taha Ali och Elfsborgs Besfort Zeneli.

En spelare som inte togs ut i engelsmannens VM-kvaltrupp är Anton Salétros – som tidigare varit given i Jon Dahl Tomassons manskap.

Efter AIK:s träning under torsdagen berättar ”Gnaget”-kaptenen om hur det kändes att inte få en plats i landslaget denna gång.

– Det är en ny trupp och en ny tränare. Det är olika spelare och man får ha respekt för det beslutet, säger AIK-kaptenen efter torsdagens träning och berättar om vad Potter sade till honom:

– Vi hade ett samtal där han sade att han vill kolla lite på andra spelare, vilket jag förstår. Jag tycker inte att min form har varit superbra under hösten heller. Det är klart att man vill vara med men man respekterar beslutet.

Anton Salétros gick alltså från att vara så gott som given i danske Dahl Tomassons startelva till att helt lämnas utanför Graham Potters trupp. Så enkelt kan det vara ibland, förklarar han själv.

– Det är en ny tränare och det är så. Ibland tycker en tränare om en och ibland inte. Så är det.

Smärtar det någonstans att inte bli uttagen?

– Man vill alltid vara med, så är det. Men ibland är man med och ibland är man inte det. Det är bara att fortsätta jobba på.

Foto: Bildbyrån

Om framtiden i det svenska landslaget hoppas 29-åringen att hårt jobb kommer att löna sig.

– Vi får se. Man får försöka att göra det så bra som möjligt och bevisa att man håller nivån för att vara med där.

Nästa gång det svenska landslaget samlas är i mars månad, då de förmodligen kommer att spela play off till VM nästa sommar. Då befinner sig de allsvenska lagen mitt i en försäsong och cupspel. Således kanske Anton Salétros form inte kommer att vara helt optimal när det vankas samling nästa gång.

– Vi får se. Man försöker att hålla en bra fitness, utvecklas och bli bättre varje dag. Det är inga konstigheter. Ibland är man med och ibland är man inte med, avslutar Salétros.

Sveriges kommande två landskamper spelas mot Schweiz borta, lördagen den 15:e november, och Slovenien hemma den 18:e.