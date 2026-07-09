Oro inför kvartsfinalen mot Norge – tre spelare osäkra

England gör upp med Norge om en plats i VM-semifinalen.

Med några dagar kvar saknades tre viktiga pjäser på Englands träningspass.

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England har brottats med skador under hela VM, inte minst på högerbackspositionen. Inför turneringen tvingades Tino Livramento lämna truppen tillföljd av en vadskada och i samband med den andra gruppspelsmatchen mot Ghana drog Reece James på sig en skada i låret.

Enligt ESPN medverkade inte Chelsea-försvararen, som varit utanför matchtruppen sedan mötet med Ghana, på Englands träning under onsdagen. Det gjorde inte heller Marc Gúehi och Declan Rice. Båda spelade samtliga 90 minuter mot Mexiko i åttondelsfinalen.

Sedan tidigare är Jordan Henderson borta från mer spel under VM. Detta tillföljd av en allvarlig vristskada som han åtdrog sig efter segern mot Mexiko. England kommer även behöva klara sig utan avstängda Jarell Quansah, som startade som högerback senast.

Som det ser ut nu kommer Ezri Konsa och Djed Spence konkurrera om högerbackspositionen inför mötet med Norge.

Matchen spelas under lördagskvällen svensk tid.