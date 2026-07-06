Uppgifter: Hendersons VM är över – efter handledsskada

Jordan Henderson skadade handleden efter åttondelen mot Mexiko.

Enligt The Athletic kommer inte 35-åringen kunna spela mer i VM.

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Efter att England besegrat Mexiko och tagit sig vidare till kvartsfinal firade spelarna med den tillresta fansen. Kort därpå var olyckan framme.

Jordan Henderson försökte ta sig över reklamskyltarna men landade istället på sin handled. Skadan tog så illa att mittfältaren behövde föras till sjukhus.

– Det ser verkligen illa ut, sa förbundskapten Thomas Tuchel till BBC om Hendersons skada.

Tyskens farhågor ser ut att stämma. Enligt The Athletic kommer inte mittfältaren inte kunna spela någonting mer i VM. 36-åringen kommer dessutom behöva opera handleden, enligt uppgifterna.

Henderson har endast gjort ett kort inhopp under VM, mot Panama i gruppspelet. Han står noterad för 90 matcher för det engelska landslaget.

England spelar kvartsfinal mot Norge den 11 juli i Miami.