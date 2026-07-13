Petade VM-domaren död – blev 38 år

Rob Dieperink, 38, petades från VM.

Nu är domaren död, enligt nederländska NOS.

Rob Dieperink. Foto: Alamy

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Den nederländska domaren Rob Dieperink skulle ha agerat VAR-domare i VM 2026 men strax före turneringen drog i gång petades han plötligt. Anledningen var att 38-åringen var misstänkt för att ha misshandlat en minderårig. Utredningen lades sedan ned på grund av bristande bevisning.

Nu är Dieperink död, enligt den nederländska sajten NOS. Uppgifterna ska ha blivit bekräftade av det nederländska fotbollförundet (KNVB). Dödsorsaken är ännu okänd.

Polis sägs ha startat en utredning efter dödsfallet.