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Rob Dieperink. Foto: Alamy

Petade VM-domaren död – blev 38 år

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Rob Dieperink, 38, petades från VM.
Nu är domaren död, enligt nederländska NOS.

**Zwolle, Nederländerna, 3 maj 2026.** Domaren Rob Dieperink visar upp det gula kortet under den nederländska Eredivisie-matchen mellan PEC Zwolle och Heracles Almelo på MAC³PARK Stadion den 3 maj 2026 i Zwolle, Nederländerna. (Foto: Pieter van der Woude/Orange Pictures) Foto: Orange Pics BV/Alamy Live News.
Rob Dieperink. Foto: Alamy

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Den nederländska domaren Rob Dieperink skulle ha agerat VAR-domare i VM 2026 men strax före turneringen drog i gång petades han plötligt. Anledningen var att 38-åringen var misstänkt för att ha misshandlat en minderårig. Utredningen lades sedan ned på grund av bristande bevisning.

Nu är Dieperink död, enligt den nederländska sajten NOS. Uppgifterna ska ha blivit bekräftade av det nederländska fotbollförundet (KNVB). Dödsorsaken är ännu okänd.

Polis sägs ha startat en utredning efter dödsfallet.

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