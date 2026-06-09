Positivt besked för Brasilien: Neymar närmar sig comeback
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Neymars vadskada ser ut att läka snabbare än vad man trott.
Nu öppnar Brasiliens landslag för att stjärnan kan vara tillbaka redan i den andra VM-matchen.
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Brasilien kommer att få klara sig utan Neymar i VM-premiären mot Marocko, men det finns hopp om en snabb återkomst.
Den 34-årige anfallaren skadade vaden i en match med Santos strax före VM-samlingen och genomgick därefter en undersökning på en privatklinik.
Nu kommer ett positivt besked från det brasilianska fotbollsförbundet.
– Undersökningen visade goda framsteg, skriver förbundet.
Det står redan klart att Neymar missar gruppspelsöppningen mot Marocko i New Jersey natten mot söndag. Förhoppningen är däremot att stjärnan ska vara spelklar till Brasiliens andra gruppspelsmatch mot Haiti i Philadelphia natten mot midsommardagen.
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