Positivt besked för Brasilien: Neymar närmar sig comeback

Neymars vadskada ser ut att läka snabbare än vad man trott.

Nu öppnar Brasiliens landslag för att stjärnan kan vara tillbaka redan i den andra VM-matchen.

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Brasilien kommer att få klara sig utan Neymar i VM-premiären mot Marocko, men det finns hopp om en snabb återkomst.

Den 34-årige anfallaren skadade vaden i en match med Santos strax före VM-samlingen och genomgick därefter en undersökning på en privatklinik.

Nu kommer ett positivt besked från det brasilianska fotbollsförbundet.

– Undersökningen visade goda framsteg, skriver förbundet.

Det står redan klart att Neymar missar gruppspelsöppningen mot Marocko i New Jersey natten mot söndag. Förhoppningen är däremot att stjärnan ska vara spelklar till Brasiliens andra gruppspelsmatch mot Haiti i Philadelphia natten mot midsommardagen.