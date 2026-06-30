Potter förklarar elvan: ”Ett spännande partnerskap”

Sverige gör två förändringar i elvan mot Frankrike.

Bland annat startar Lucas Bergvall.

– Vi vill använda de positiva inslagen från matchen mot Japan, säger Potter.

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Sverige spelar sextondelsfinal mot Frankrike i VM. Förbundskaptenen Graham Potter gör två förändringar Blågults elva från matchen mot Japan.

På högerkanten startar Daniel Svensson i stället för Alexander Bernhardsson.

– Alexander Bernhardsson har gjort det väldigt bra men han har spelat flera matcher i turneringen och jag tänker att Daniel kan komma in och bidra med fräscha ben. Han passar in i den profil vi förväntar oss att matchen ska hålla. Daniel spelade i en liknande position mot Polen och han spelar wingback i Dortmund, han har en mer defensiv profil, säger förbundskapten Graham Potter på förbundets hemsida.

Isak Hien tvingades lämna VM och därför kliver Victor Nilsson Lindelöf ner i backlinjen igen. Då tar Lucas Bergvall plats bredvid Yasin Ayari på det centrala mittfältet.

– Lucas och Yasin har ett spännande partnerskap centralt på mitten och de kan förhoppningsvis visa gemensam kvalité. Vi vill använda de positiva inslagen från matchen mot Japan in i den här matchen. Det blir förstås satt i en annan kontext eftersom vi möter en annan motståndare.

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Mjällby-stjärnan Elliot Stroud får, precis som mot Japan, förtroende från start.

– Vi kommer att behöva försvara oss bra i ytterzonerna för de har bevisligen väldigt vassa offensiva spelare i de ytorna. Elliot kan hjälpa Gabriel (Gudmundsson) på sin kant och fortsätta med samma goda arbete som han gjorde mot Japan, förklarar Potter.

Se Sverige startelva här!

Matchen startar klockan 23:00.