Profilen rasar: ”Ni är helt jävla usla”

Sändningen av VM-finalen var ”usel”.

Det tycker i alla fall UFC-profilen Dana White.

– Ni är helt jävla usla, säger han på sina sociala medier.

Bildmontage, halvtidsshowen i VM-finalen. Foto: Bildbyrån

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VM i Nordamerika har fått hård kritik. Så sent som i finalen i går, söndag, riktades glåpord mot Fifa och arrangörerna i samband med att halvtidspausen blev drygt 27 minuter lång då flera världsartister skulle uppträda på innerplan, i stil med det som syns på den amerikanska NFL-finalen Super Bowl.

Nu kommer ännu en kritisk röst, och denna gång från ett någorlunda oväntat håll.

”Dra åt helvete”

Det är den amerikanska affärsmannen och sportprofilen Dana White, som är VD för MMA-galan UFC, som går till hård attack mot VM-arrangörerna. UFC har under den senaste tiden fått kritik för sina produktioner, men enligt White var VM 2026-finalen ännu värre.

– Vad gör ni då? Ni dubblerar insatsen och säger: ”Dra åt helvete, Dana White. Vi är det sämsta produktionsteamet i sportens historia.” Jag bugar. Grattis till VM producenter, säger han på sin Instagram Story.

Dana White. Foto: Bildbyrån

Den planerade överflygningen med amerikanska stridsflygplan i samband med nationalsången inför matchen blev även det ett fiasko. Flygplanen anlände nämligen nästan en minut sent och missade krescendot i ”The Star-Spangled Banner”.

– Ni lyckades till och med klanta till överflygningen. Ni är helt jävla usla, säger White.