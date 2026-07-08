Raseriet i natt: ”Jag spyr”

Egypten fick ett avgörande (?) mål bortdömt mot Argentina.

Då rasade TV4-studion.

– Det är så brutalt fotbollsförstörande, sa Irma Helin Zibanejad.

Bildmontage, John Guidetti, TV4, och Egyptens Yasser Ibrahim. Foto: Bildbyrån

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Egypten var på väg mot en jätteskräll i VM när uppstickaren såg ut att ha gjort 2–0 mot självaste Argentina i åttondelsfinalen. Efter en timmes spel rullade Mostafa Zico in det utökande målet – men 17 sekunder innan hade ett regelbrott begåtts.

Då valde domaren att döma bort Egyptens 2–0-mål efter VAR-granskning.

– Alltså, jag spyr. När man hittar en frispark 17 sekunder innan… Det är så brutalt fotbollsförstörande, sa Irma Helin Zibanejad i TV4-sändningen i går.

Guidetti: ”På väg in i domarrummet”

Även John Guidetti hade tankar om det bortdömda målet.

– Det måste vara så extremt mycket känslor i Egypten. De måste koka. Hade jag själv spelat där hade jag varit på väg in i domarrummet, sa han.

Trots det bortdömda målet lyckades Egypten sätta dit ett regelrätt 2–0-mål kort därefter. Argentina vände på matchen i slutskedet och vann åttondelsfinalen med 3–2.