Ronaldos landslagsbesked: ”Inte rätt dag att fatta beslut”

Portugal är ute ur VM.

Cristiano Ronaldo har spelat sin sista VM-match men om han har spelat sin sista landskamp återstår att se.

– Jag fattar inga beslut i stundens hetta, säger han till CNN Portugal.

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Spanien slog ut Portugal ur VM i går kväll. Det innebar att Cristiano Ronaldo har spelat sin sista VM-match.

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Ronaldo själv har ännu inte tagit ett beslut om gårdagskvällens match var hans sista landskamp eller inte.

– Jag fattar inga beslut i stundens hetta. I dag är inte rätt dag för att fatta ett sådant beslut. Jag tror att jag kommer att ha tid att tänka, reflektera och prata med min familj, och jag vill inte flytta fokus från Portugals insats till Cristianos personliga situation, säger han enligt CNN Portugal och fortsätter:

– Att representera Portugal betyder något alldeles speciellt för mig. Jag har gjort det i 23 år, med stor glädje och stolthet, och varje gång har det varit en oförglömlig upplevelse.

Cristiano Ronaldo har spelat 233 landskamper för det portugisiska landslaget.