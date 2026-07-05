Trump tackar Fifa: ”Ni gjorde det enda rätta”

Fifa hävde den amerikanska stjärnan, Folarin Baloguns, avstängning.

Nu har president Donald Trump tackat Fifa.

”Tack Fifa för att ni gjorde det rätta och rättade till en stor orättvisa”, skriver han på Trump Social.

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Under söndagskvällen kom beskedet att storstjärnan Folarin Baloguns avstängning hävs. Han fick rött kort i sextondelsfinalen och ska egentligen vara avstängd inatt. Det är nu hävt och han är spelklar.

Nu passar USA:s president Donald Trump på att tacka Fifa för deras beslut.

”Tack Fifa för att ni gjorde det rätta och rättade till en stor orättvisa”, skriver han på Trump Social.

Enligt artikel 27 i Fifas disciplinära regelverk kan det dömande organet besluta att helt eller delvis skjuta upp en disciplinär påföljd.