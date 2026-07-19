Sågas efter förlusten: ”Ett fiasko av Titanic-dimensioner”

Sex insläppta mål i bronsmatchen.

Det franska laget få allt annat än hyllningar i pressen.

– En fruktansvärd första halvlek för Les Bleus, skriver L’Equipe.

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Frankrike avslutade inte VM på ett bra sätt, för att utrycka det milt. Redan i den tredje minuten tog England ledningen och när halvleken var slut hade den den franska målvakten Mike Mangan släppt in totalt fyra bollar.

Den franska pressen är inte nådig i sin bedömning av lagets insats.

”Vilken katastrofal halvlek. En fullständig kollaps. Det är en taktisk katastrof. Ett fiasko av Titanicdimensioner”, skriver RMC

Efter den första halvleken genomförde Frankrike fyra byten och det skulle visa sig få effekt. Efter 20 minuter hade fransmännen reducerat till 4–3.

Närmare än så kom man inte och i den 87:e minuten utökade England ledningen och vann tillslut med 6–4.

”En fruktansvärd första halvlek för Les Bleus, utklassade av England. Försvaret läckte in mål och anfallet var lika oinspirerat. Ett sorgligt slut för Didier Deschamps”, skriver L’Equipe.

De avgående förbundskapten, som lämnar efter 14 år på posten, är också besviken efter bronsmatchen.

– Jag hade kunnat byta ut åtta spelare redan i halvtid, säger han enligt The Guardian.

– Det här är slutet på en resa som har varit den vackraste perioden i mitt liv. Vi har upplevt de största ögonblicken tillsammans, och jag hoppas att laget når ännu högre nivåer när jag har lämnat, tillägger Deschamps.



