Skadade sig efter firandet: ”Ser verkligen illa ut”

England hade precis firat avancemang i VM.

Då åkte Jordan Henderson på en armskada.

– Inte bra, säger Thomas Tuchel till BBC.

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England besegrade Mexiko med 3–2 på Azteka stadion och är vidare till kvartsfinal i VM. Efter matchen firade de engelska spelarena genom att stämma upp i 90-tals dängan Wonderwall tillsammans med sina supportar.

Efter allsången var olyckan framme. Jordan Henderson, som blev kvar på bänken mot Mexiko, skulle ta sig över reklamskyltarna men ramlar och slår i armen. Mittfältaren blir sedan liggande i gräset och vårdpersonal tillkallas.

Efter matchen kommenterar förbundskaptenen Thomas Tuchel skadan.

– Inte bra. Jordan föll omkull och skadade handleden. Det ser verkligen illa ut, säger tysken till BBC.

– Det är en ganska allvarlig skada och det kastar en skugga över kvällen att Jordan inte är här med oss. Läkaren har berättat att han ligger på sjukhus, tilläger Tuchel.

England har redan Reece James på skadelistan sedan en tid. I nästa match kommer man även behöva klara sig utan Jarell Quansah som blev utvisad mot Mexiko.

Norge står för motståndet i kvartsfinalen, efter att ha slagit ut Brasilien i sin åttondel.

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