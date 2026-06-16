Skadesmäll för England: Försvarare uppges missa VM

Tino Livramento missar hela VM.

The Telegraph skriver att försvararen åkt på en skada.

Thomas Tuchel väntas kalla in en ersättare.

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Under morgondagen går England in i VM-turneringen med premiär mot Kroatien. Men bara ett drygt dygn före stormatchen skriver brittiska The Telegrahp att nationen åkt på en skadesmäll.



Tino Livramento, till vardags i Newcastle, uppges ha dragit på sig en skada som håller honom borta från hela turneringen. Det ska få förbundskaptenen Thomas Tuchel att agera, som nu väntas kalla in en ersättare till 23-åringen.



Enligt uppgifterna rör det sig om en skada i ena baksidan.

Reporter: Arvid Larsson