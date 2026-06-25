Superdatorn: Så slutar Japan – Sverige

Sveriges VM-öde ska avgöras.

FotbollDirekt har tagit hjälp av superdatorn BETSiE för att simulera matchen – 20 000 gånger.

Graham Potter. Foto: Bildbyrån

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Inför den avgörande gruppspelsmatchen mellan Japan och Sverige har vi analyserat data från 20 000 matchsimuleringar för att få en djupare insikt i hur mötet kan sluta. Matchen är en direkt kamp om en slutspelsplats, där Japan har ett litet försprång i tabellen medan Sverige jagar en nödvändig poäng.

Den taktiska kampen mellan Japans snabba anfallsspel och Sveriges fysiska anfallsduo blir avgörande. Spelare som Ayase Ueda för Japan och Alexander Isak för Sverige kommer att spela nyckelroller.