Svenske stjärnan stod över träning: ”Känning”

Benjamin Nygren hoppade in mot Japan.

Under fredagen stod han över kollektiv träning.

– Han har en liten känning, säger presschef Petra Thorén.

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Sverige åkte på en smäll när Isak Hien tvingades bryta i första halvlek mot Japan. Under fredagen meddelade Blågult att mittbacken ska magnetröntgas.

Förutom Hien var det två andra spelare som missade Sveriges träning under fredagen. Den ena var Eric Smith som dragits med en lättare skada. Den andra är Benjamin Nygren, som hoppade in mot Japan.

– Han har en liten känning. Och för att inte riskera något tog man höjd och lät honom köra i gymmet, säger presschef Petra Thorén till Aftonbladet.

En annan spelare som bröt i Sveriges senaste match var Victor Nilsson Lindelöf, men det var inga problem, förklarade Thorén.