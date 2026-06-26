Sverige möter Frankrike i sextondelsfinal

Sverige kommer att möta Frankrike i VM-sextondelsfinal.

Chansen är 99,9 procent enligt NRK:s statistiktjänst.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Frankrike ställdes mot Norge i en gruppfinal. Efter att norrmännen ställt upp med ett reservlag tog Frankrike en 4–1-seger. Det innebär att Sverige med största sannolikhet kommer att möta just Frankrike i sextondelsfinal.

Enligt NRK:s statistiktjänst är det 99,9 procent chans.

Det finns fortfarande en väldigt, väldigt liten chans att Sverige ställs mot Tyskland. För att det ska ske behöver grupptreorna komma från grupp A, B, C, D, E, F, H och L eller från grupp B, E, F, G, H, J, K och L.

Sextondelsfinalen spelas klockan 23:00 (svensk tid), tisdagen den 30 juni, i New Jersey.