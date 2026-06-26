Sveriges potentiella motståndare i sextondelsfinalen
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Sverige är vidare i VM.
Nu är det sextondelsfinal som knackar på dörren.
Men vem blir motståndaren?
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Sverige kryssade mot Japan under natten. Det innebär att Sverige är grupptrea har tagit sig vidare till sextondelsfinal i VM. Nu är den stora frågan vem Sverige får möta.
Den som kom trea i Sveriges grupp ställs mot tvåan i Norges grupp. Enligt den norska tidningen VR är oddsen att Blågult kommer möta Frankrike. Enligt deras uträkning är det 74.6 procents chans att Sverige och Frankrike möts i sextondelsfinalen.
Men det kan också bli ett nordiskt derby då det är en 24.5 procents chans att det blir Sverige mot Norge.
Även Schweiz, Mexiko, Tyskland och USA finns med i listan men har knappt en procent var.
Frankrike och Norge möts under fredagskvällen.
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