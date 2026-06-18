SvFF-basens kritik: ”Astronomiska nivåer”

FIFA har fått stor kritik för biljettpriserna i VM.

Svenska Fotbollförbundets ordförande Simon Åström förstår kritiken.

– Vem är fotbollen till för? frågar han sig i en intervju med Fotbollskanalen.

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Biljettpriserna till sommarens VM i Nordamerika har väckt stor kritik. FIFA har anklagats för orimlig prissättning, där exempelvis en biljett till VM-finalen kostade upp emot 21 miljoner svenska kronor. Det fick bland annat USA:s president Donald Trump att reagera.



I en intervju med Fotbollskanalen stämmer det svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström in i kritiken.



– Det är klart att det är viktigt för oss att barriärerna inte är för höga gällande att kunna delta i ett mästerskap som supporter. Av naturliga skäl har det nu blivit ett stort fokus på en del av biljetterna, där priserna ligger på nivåer som är astronomiska för väldigt många människor, säger Åström till Fotbollskanalen.



Det får även SvFF-basen att tvivla på vem fotbollen egentligen är till för, och vem den tillhör.



Återigen, vem är fotbollen till för? I min värld är det alla supportrar som följer våra landslag och när man börjar stretcha det för mycket, så blir det inte bra, säger han.



I mars 2027 är det nytt presidentval hos FIFA, där den starkt kritiserade Gianni Infantino ställer upp igen. I samma intervju framgår att SvFF ännu inte bestämt sig för om förbundet kommer stödja Infantino eller inte.