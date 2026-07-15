Talar ut om skandalen: ”Förstod att det skulle bli kontroversiellt”

Folarin Balogun fick spela för USA trots avstängning.

Nu talar anfallaren ut om skandalen.

– Det hände mycket runt omkring och det är svårt att ignorera, säger Balogun till CBS Morning.

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Folarin Balogun hamnade i centrum av VM:s kanske största kontrovers. Trots att anfallaren blev utvisad när USA besegrade Bosnien & Herzegovina i sextondelsfinalen ficka spela i den nästkommande matchen mot Belgien.

Dett skedde efter att Donald Trump hört av sig till Gianni Infantino, vilket fick stor uppmärksamhet världen över.

– Jag sa inte åt honom vad han skulle göra, jag kan inte säga åt honom vad han ska göra och jag tror inte att det var han som tog beslutet, utan en kommitté. Och de tog rätt beslut, sa den amerikanska presidenten under en pressträff kort där efter.

Nu ger den 25-åriga anfallaren sin syn saken.

– Jag var väldigt glad att få komma tillbaka till laget, men när jag började reflektera om det så förstod jag att det skulle bli kontroversiellt, säger han i morgonprogrammet CBS Morning.

– Jag kunde nästan se att mina lagkamrater var nervösa, för det är ingenting som händer speciellt ofta. Ju närmre vi kom avspark så försökte jag fokusera så bra som jag kunde, men det var svårt. Det var mycket som hände runt omkring och det är svårt att ignorera, tillägger Balogun.

Anfallaren uttalar sig inte om huruvida det var rätt eller fel att avstigningen hävdes. Däremot menar han att det röda kortet han åkte på inte var regelrätt.

– Det var inte ens en tackling. Jag var i chock, jag tror man ser det på min reaktion. Men jag kunde bara acceptera beslutet och vara där för mitt lag, menar han.

Trots att Balogun fanns med på planen förlorade USA med 4–1 mot Belgien i åttondelsfinalen.