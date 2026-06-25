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Läs mer om ALLA Sveriges förutsättningar inför gruppavslutningen!

Den kommande matchen mellan Japan och Sverige i fotbolls-VM 2026 är en riktigt spännande drabbning som avgörs mitt under det brinnande gruppspelet. Båda länderna slåss om extremt viktiga poäng för att säkra en åtråvärd plats i slutspelet.

Här är all viktig information du behöver för att hålla koll på mötet:

Arena: AT&T Stadium, Arlington, Texas

AT&T Stadium, Arlington, Texas Datum: 26 juni 2026

26 juni 2026 Avspark: 01:00 (svensk tid)

01:00 (svensk tid) Streamingplatform: SVT Play

Viktor Gyökeres. Foto: Bildbyrån

Var kan jag se matchen Japan – Sverige?

Är du vaken under småtimmarna och undrar vilken kanal visar Japan mot Sverige i den linjära TV-tablån? Denna match sänds på SVT1 med sändningsstart kl 00:00 svensk tid.

För dig som vill streama matchen digitalt eller se den i efterhand är det fritt fram att ta del av Japan mot Sverige helt kostnadsfritt. Matchen visas i sin helhet på SVT Play.

För att titta på matchen navigerar du enkelt till svtplay.se i din webbläsare eller öppnar appen SVT Play i din telefon, surfplatta eller smart-TV. Du behöver inget betalt abonnemang för att starta sändningen. Klicka på sportkategorin eller sök direkt efter matchen för att hitta livesändningen som drar igång klockan 01:00 svensk tid, natten mellan torsdag och fredag. Om du missar livesändningen finns dessutom en repris tillgänglig på plattformen i upp till 30 dagar.

Japan – Sverige: Det kan du förvänta dig

Det här är en match med mycket hög dignitet där Japan kliver in med en imponerande formkurva i ryggen efter en rad tunga vinster. Sverige har i sin tur blandat och gett en del på sistone, men visat tillräckligt med högoktanig potential för att kunna störa vilket motstånd som helst i detta världsmästerskap.

Tittar vi på förutsättningarna är det två namnstarka trupper som dock båda dras med tunga avbräck. Japan tvingas klara sig utan tunga namn som Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, Wataru Endo och Takefusa Kubo. Det sätter stort ansvar på spelare som Daichi Kamada och Ayase Ueda i offensiven.

Japans förväntade startelva: Zion Suzuki – Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito – Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura – Junya Ito, Ao Tanaka, Ayase Ueda.

För svensk del saknas pjäser som Dejan Kulusevski, Gustav Lundgren och Emil Holm som alla fick lämnas ute ur Graham Potters VM-trupp på grund av skador. Trots detta mönstrar Blågult en slagkraftig elva där den glödheta anfallsduon med Viktor Gyökeres och Alexander Isak blir helt fundamental för att såra det japanska försvaret.

Sveriges förväntade startelva: Kristoffer Nordfeldt – Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf – Jesper Karlström, Alexander Bernhardsson, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson – Viktor Gyökeres, Alexander Isak.

Se till att ställa väckarklockan mitt i natten – för att veta exakt hur du bäst ser drabbningen kan du alltid luta dig mot vår guide för var kan man se Japan mot Sverige.

FAQ

Var kan jag se matchen Japan mot Sverige gratis?

Du kan streama hela matchen helt gratis via SVT Play, antingen i din webbläsare eller via deras officiella app.

Vilken tid börjar matchen mellan Japan och Sverige?

Matchen har avspark klockan 01:00 svensk tid på natten mellan torsdagen den 25 juni och fredagen den 26 juni 2026.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.