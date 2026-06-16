Frankrike ställs mot Senegal i VM-premiären.

Matchen startar klockan 21:00 på MetLife Stadium.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Matchen mellan Frankrike och Senegal i VM 2026 är en viktig händelse för fotbollsfans världen över. Frankrike, som har en stark form med flera segrar i sina senaste matcher, möter Senegal som har visat upp blandade resultat den senaste tiden. Frankrike är en av favoriterna till att vinna VM-guld och går nu in i turneringens grupp I, där även Norge och Irak ingår.

Frankrike – Senegal: När och var?

Stad : New Jersey

: New Jersey Stadion : MetLife Stadium

: MetLife Stadium Datum: 16 juni 2026

16 juni 2026 Tid: 21:00 svensk tid

Matchen mellan Frankrike och Senegal kommer att spelas på MetLife Stadium i New Jersey, USA. Den äger rum den 16 juni 2026 med avspark klockan 21:00 svensk tid.

Frankrike – Senegal: På vilken TV-kanal?

Kanal: SVT1

SVT1 Sändningstid: 21:00

Du kan följa matchen live på SVT1 eller streama den via SVT Play-appen.

Frankrike – Senegal: Vad kan man förvänta sig?

Matchen mellan Frankrike och Senegal innebär inte bara en kamp om poäng, utan också en möjlighet att se hur lagen står sig gentemot varandra. Frankrike går in som störst favoriter till att vinna gruppen, men såväl Norge som Senegal kan mycket väl vara med och utmana om gruppsegern.



Franrkrike har spelat två raka VM-finaler, och inför sommarens mästarskap stod det klart att detta blir Didier Deschamps sista mästerskap som förbundskapten. Franrkike går in i turneringen med flera världsstjärnor, däribland Kylian Mbappé, Michel Olise och Ousmane Dembélé – som tillsammans utgör en av hela världens främsta anfallstrior.



Senegal kommer från ett starkt VM-kval där de vann sin grupp framför DR Kongo. I vintras spelade nationen final i Afrikanska mästerskapen, där det ännu är oklart vilka som kommer kunna titulera sig som mästare framöver efter att finalen spårat ur.

Frankrike: truppstatus och förväntade startelvor

Frankrike förväntas ställa upp med en stark elva, även om de har några spelare på skadelistan. Viktiga spelare som Kylian Mbappé och Mike Maignan väntas leda laget.

Förväntad startelva (4-2-3-1) : Mike Maignan – Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez – Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Michael Olise, -Ousmane Dembélé, Desire Doue, Kylian Mbappé

: Mike Maignan – Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez – Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Michael Olise, -Ousmane Dembélé, Desire Doue, Kylian Mbappé Skador: Boubacar Kamara, Hugo Ekitike, Ferland Mendy

Senegal: truppstatus och förväntade startelvor

Senegal kommer också med en stark trupp, med spelare som Sadio Mane och Ismaila Sarr som nyckelfigurer.

Förväntad startelva (4-2-3-1): Edouard Mendy, – Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf, – Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Gueye,- Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mane

Edouard Mendy, – Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf, – Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Gueye,- Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mane Skador och avstängningar: Inga rapporterade skador eller avstängningar.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.