TV-guide: Var du kan se England – Kroatien

Kroatien och England möts i VM-premiären.

Storlagen ställs mot varandra i ett toppmöte direkt på Dallas Stadium.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Den 17 juni 2026 möts England och Kroatien i en spännande VM-match som spelas på Dallas Stadium i Alrington, Texas. Denna match är viktig för båda lagen i deras VM-resa och förväntas bli en intensiv uppgörelse med tanke på deras tidigare möten. England har visat stark form med flera segrar i sina senaste matcher, medan Kroatien också har haft några anmärkningsvärda prestationer.

England – Kroatien: När och var?

Stad : Arlington, Texas

: Arlington, Texas Stadion: Dallas Stadium

Dallas Stadium Datum: 17 juni 2026

17 juni 2026 Tid: 22:00 svensk tid

Matchen spelas på Dallas Stadium, där England och Kroatien ställs mot varandra i denna viktiga VM-match. Med matchstart kl. 22:00 svensk tid kan fans världen över förbereda sig för en kväll full av spänning och dramatik.

England – Kroatien: På vilken TV-kanal?

Kanal: TV4

TV4 Sändningstid: 22:00 svensk tid

För svenska tittare kommer matchen att sändas på TV4 och kan streamas via TV4 Play.

England – Kroatien: Vad kan man förvänta sig?

När grupp L intar VM-turneringen blir det stormöte direkt, och förmodligen VM:s allra hetaste gruppspelsmatch hittills. Senast England och Kroatien möttes i mästerskaps-sammanhang var i EM:s gruppspel 2021. Då vann England med 1–0, men tre år tidigare vann Kroatien den glödheta semifinalen i VM mot just England.



England kommer till matchen med ett tungt avbräck. Igår rapporterades det att Tino Livramento dragit på sig en skada och skulle missa hela turneringen, vilket senare också bekräftades av det engelska förbundet. Trevoh Chalobah kommer in i försvaraens ställe.



För Kroatiens del gör världsstjärnan Luka Modric sitt sista mästerskap. 40-åringen var bärande när Kroatien tog VM-silver 2018, samt i VM 2022 som slutade med en bronsmedalj. Trots en rad stjärnspelare går Kroatien in som underdogs i matchen, men ett avancemang från gruppen ska det nog bli för kroaterna. Övriga lag i grupp L är nämligen Ghana och Panama.

England: truppstatus och förväntade startelvor

England, under ledning av sina stjärnspelare, förväntas ställa upp med en stark startelva trots några skador i truppen. Skador på Edward Nketiah, Jarrad Branthwaite, Ben White och Tino Livramento kan påverka lagets defensiva styrka och strategi.

Förväntad startelva (4-2-3-1) Målvakt – Jordan Pickford Högerback – Reece James Höger mittback – John Stones Vänster mittback – Ezri Konsa Vänsterback – Nico O’Reilly Höger defensiv mittfältare – Elliot Anderson Vänster defensiv mittfältare – Declan Rice Höger yttermittfältare – Bukayo Saka Offensiv mittfältare – Jude Bellingham Vänster yttermittfältare – Anthony Gordon Anfallare – Harry Kane

Skador och avstängningar: Edward Nketiah Jarrad Branthwaite Ben White Tino Livramento



Kroatien: truppstatus och förväntade startelvor

Kroatien har inga rapporterade skador och kan därmed ställa upp med full styrka. Detta kan ge laget en fördel i deras strategiska val och anfallsplaner.

Förväntad startelva ( 3-4-2-1) Målvakt – Dominik Livakovic Höger mittback – Josip Sutalo Central mittback – Luka Vuskovic Vänster mittback – Josko Gvardiol Höger mittfältare – Josip Stanisic Höger central mittfältare – Petar Sucic Vänster central mittfältare – Mateo Kovacic Vänster mittfältare – Ivan Perisic Höger offensiv mittfältare – Luka Modric Vänster offensiv mittfältare – Martin Baturina Anfallare – Petar Musa

( Skador och avstängningar: Inga rapporterade skador eller avstängningar



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