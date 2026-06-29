Uppgifter: Engelskt avbräck inför sextondelen

England ställs mot DR Kongo i sextondelsfinalen.

Nu ser Jarell Quansah ut att missa matchen, enligt uppgifter.

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England har problem på högerbackspositionen. Innan VM drog i gång lämnade Tino Livramento återbud och inför den sista gruppspelsmatchen mot Panama stod det klart att Reece James drabbats av en skada i baksida lår.

James ersattes av Jarell Quansah – som också uppges skadad. 23-åringen bröt matchen i den 63:e minuten.

Enligt The Guardian har Quansah stukat foten och missar därmed sextondelsfinalen mot DR Kongo. ”Three Lions” ser i stället ut att spela med Tottenhams Djed Spence mot DR Kongo.

Sextondelsfinalen mellan England och DR Kongo startar klockan 18:00 på onsadg.