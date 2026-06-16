Uppgifter: Han tar över – efter fiaskot mot Sverige

Tunisien föll stort mot Sverige i VM-premiären.

Kort senare sparkades förbundskaptenen Sabri Lamouchi.

Nu ser en ersättare ut att vara på plats, enligt journalisten Romain Molina.

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Tunisien hade gått obesegrat genom kvalet till VM. I premiären stötte de på problem mot Sverige som vann matchen med 5–1, vilket fick förbundet att agera.

Förbundskaptenen Sabri Lamouchi fick sparken med omedelbar verkan. Nu rapporterar Guardian-journalisten Romain Molina att en ersättare är nära.

Molina uppger att fransmannen Hervé Renard kommer att bli Tunisiens nye förbundskapten, om inget osannolikt inträffar. Renard väntas flyga till Nordamerika för att ansluta på en gång.

Hervé Renard sera le nouveau sélectionneur de la Tunisie 🇹🇳 sauf retournement de situation improbable (ce qui est toujours possible vu cette drôle de fédération) Consciente d’être en grande difficulté, la FTF a proposé cette mission commando et un projet plus global qui dépasse… https://t.co/oBCCIoDUzL pic.twitter.com/BpGOgTdxDj — Romain Molina (@Romain_Molina) June 15, 2026

57-åringen var senast förbundskapten för Saudiarabien – men fick sparken bara månader innan VM.

Tunisien ställs mot Japan härnäst.