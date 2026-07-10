Uppgifter: Marc Guehi kan missa kvartsfinalen

England ska möta Norge.

Då kan Marc Guehi missa kvartsfinalen.

Enligt BBC har han en skada i baksida lår.

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På lördag ska England och Norge mötas i VM-kvartsfinalen. Då råder det frågetecken kring mittbacken Marc Guehi.

Enligt uppgifter från BBC har kuggen en mindre skada i baksida lår och riskerar därför att missa kvartsfinalen. Dagens träningspass sägs bli avgörande för att se hans status inför matchen.

Tidigare står det klart att Jordan Henderson missar resten av VM på grund av sin armskada han har opererats för. Även Jarell Quansah missar matchen mot Norge samt en eventuell semifinal efter det röda kortet han drog på sig mot Mexiko.