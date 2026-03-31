Uppgifter: Potter gör två förändringar inför playoff-finalen

I dag spelar Sverige en helt avgörande match om en plats i VM 2026.

Då har förbundskapten Graham Potter valt att göra två förändringar.

Det rapporterar Fotbollskanalen.

I torsdags förra veckan hade det svenska herrlandslaget rest till Valencia för att möta Ukraina i playoff-semifinal.

Då skrevs siffrorna till 3-1 för svensk del efter ett hattrick av Viktor Gyökeres vilket tog Blågult till tisdagens playoff-final.

Till den har förbundskapten Graham Potter valt att göra två förändringar, enligt Fotbollskanalen. Detta då Carl Starfelt ersätter skadade Isak Hien samt att Daniel Svensson tar plats ute till höger istället för Herman Johansson.

Sveriges startelva enligt Fotbollskanalen:

Kristoffer Nordfeldt; Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Carl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson – Yasin Ayari, Jesper Karlström – Anthony Elanga – Viktor Gyökeres – Benjamin Nygren.

Matchen mellan Sverige och Ukraina sparkas igång klockan 20.45.