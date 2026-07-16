Uppgifter: Saliba tvingas till operation

William Saliba byttes ut i VM-semifinalens första halvlek.

Nu kommer uppgifter från L’Équipe om att den franska stjärnan tvingas till operation.

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Det var i den första halvleken av VM-semifinalen mellan Frankrike och Spanien som William Saliba plötsligt satte sig ner på planen.

Mittbacken signalerade för ett byte och ersattes av Maxence Lacroix.

Nu står det klart att Saliba inte bara missar lördagens bronsmatch mot England utan även en stor del av den kommande säsongen. Enligt L’Équipe måste Arsenal-försvararen operera ryggen som tvingade honom att lämna semifinalen. Han väntas bli borta i fyra till fem månader.

L’Équipe uppger vidare att Saliba under en längre tid har spelat med ryggsmärtor, haft ett anpassat träningsupplägg jämfört med sina lagkamrater och tagit smärtstillande inför matcherna.