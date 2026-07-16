Uppgifter: Spelade med ryggfraktur – under hela VM

William Saliba klev av semifinalen till följd av ryggsmärtor.

Men det var ingen ny skada.

RMC Sport uppger att mittbacken spelade hela VM med en ryggfraktur.

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William Saliba bildade ett starkt mittlås med Dayot Upamecano under VM. Mot Spanien tog det dock stopp och Arsenal-försvararen tvingas bryta matchen till följd av en ryggskada.

Kort efter matchen kom prognosen. Mittbacken befaras bli borta i upp emot fem månader på grund av sina smärtor.

Frågan är om den befarat långa skadefrånvaron hade kunnat undvikas. Enligt RMC Sport spelade Saliba hela mästerskapet med en ryggfraktur som han ådrog sig innan VM under Premier League-säsongen.

Mittbacken har därför tvingats ta smärtstillande medicin för att kunna medverka i turneringen. Han fick även specialanpassad behandling av lagets medicinska team och han medverkade inte heller på samtliga träningspass.

William Saliba blev Premier League-mästare med Arsenal den senaste säsongen. Han står noterad för 38 landskamper för Frankrike.