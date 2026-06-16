VAR-domarens förklaring: Omedvetet

Shaun Evans utreddes av FIFA efter en gest i VAR-rummet.

Efter att utredningen lagts ner uttalar han sig.

Enligt Evans var det en ”ofrivillig, undermedveten ryckning”.

Foto: Bildbyrån

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Shaun Evans gjorde en handgest när kamerorna fångade honom i VAR-rummet inför Tysklands möte med Curacao. Det blev kraftigt uppmärksammat och flera menade att det liknade den gest som på senare år förknippats med vit makt-rörelsen.



Efter påtryckningar från bland annat det antirasistiska nätverket Fare lät FIFA meddela att man var medvetna om situationen och höll på att hantera det. Men under natten till tisdag svensk tid friades Evans från anklagelserna och han får döma fler matcher i VM-turneringen.



Enligt Evans själv handlade det inte om någon medveten hälsning med något särskilt budskap.



– Jag vill förtydliga att jag inte gjorde någon medveten handgest eller symbol för att kommunicera ett budskap, en tillhörighet, ett spel eller en övertygelse av något slag. Den enda förklaring jag kan ge är att det var en ofrivillig, undermedveten ryckning och jag var inte medveten om att jag gjorde det vid tillfället, säger Evans enligt The Times.





Nätverket Fare menade att det ”bara kan vara så att han avsiktligt sände en högerextrem nynazistisk symbol”, en bild som FIFA alltså inte delade.

Reporter: Arvid Larsson