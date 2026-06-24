Sveriges VM-öde ligger i potten.

Men måstematchen mot Japan väntas bli en tuff uppgift för ”Blågult”.

– Japan bör normalt sett vara bättre än Sverige, säger den nederländska journalisten Matthijs Klerkx till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

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Efter tre poäng på de inledande två matcherna i VM 2026 har Sverige goda förutsättningar att ta sig vidare till slutspel, trots mardrömsförlusten mot Nederländerna senast. När grupptvåan Japan står för motståndet under natten till fredag (svensk tid) har ”Blågult” chans att klättra förbi i tabellen och upp på en direktplats till sextondelsfinal (etta och tvåa), men även vid ett poängtapp finns det fortsatt möjlighet för Sverige att ta sig vidare som en av de åtta bästa grupptreorna.

Men att det ska bli en blågul seger mot Japan under fredagsmorgonen sitter långt inne. Det tycker i alla fall Matthijs Klerkx, redaktör på den nederländska webbsidan SoccerNews.

– Redan på förhand rankade nästan alla i Nederländerna Japan högre än Sverige. Jag tror inte att det har förändrats särskilt mycket, varken i Nederländerna eller globalt sett heller om man ska vara rättvis. Japan bör normalt sett vara bättre än Sverige, säger han till FotbollDirekt.

Lagmatcher Japan Nederländerna (0.94 xG) 2 Japan (0.73 xG) 2 Tunisien (0.06 xG) 0 Japan (1.87 xG) 4 Japan Sverige

Spelaren som Sverige behöver se upp för

Nederländerna, som rankades som solklar favorit att vinna gruppen och hölls som en ”outsider” till VM-guldet, ställdes mot Japan i VM-premiären för knappt två veckor sedan. Då pressades de orangea till ett 2–2-resultat och visade prov på en ”dynamisk spelstil” som kan bli en mardröm för det svenska försvaret, enligt Klerkx.

Sverige åkte på storförlust mot Nederländerna. Foto: Bildbyrån

– Japan spelar för det mesta en väldigt dynamisk fotboll, med mycket löpningar, press och intensitet. Mindre spelare, väldigt rörliga och så vidare. Jag tror att Sveriges backlinje framför allt kommer att få problem med den dynamiska spelstil som Japan använder.

Vilken spelare behöver Sverige se upp för mest?

– Jag tyckte att vänster wingbacken, Keito Nakamura, var fantastisk. Zion Suzuki (målvakt, reds. anm.) gjorde också en bra match. Takefusa Kubo var bra som högerytter, men mer på ett defensivt sätt än offensivt.

Den sistnämnde, Takefusa Kubo, kommer att missa matchen mot Sverige, meddelade Japans fotbollförbund tidigare i veckan.

Japans Keito Nakamura blev målskytt mot Nederländerna. Foto: Bildbyrån

Matchen mellan Sverige och Japan startar klockan 01:00 under fredagsmorgonen (svensk tid).