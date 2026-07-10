Vill ersätta Infantino – med norska toppen

Ut med Gianni Infantino, in med norska Lise Klaveness.

Det tycker den engelska journalisten Henry Winter.

”Fotbollen hade varit en bättre plats då”, skriver han på X.

Bildmontage, Gianni Infantino, Donald Trump och Lise Klaveness. Foto: Alamy

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Fifa-presidenten Gianni Infantino, 56, har förmodligen varit fotbollsvärldens mest kritiserade man under den senaste tiden. I samband med den hävda avstängningen på USA:s storstjärna Folarin Balogun i åttondelsfinalen mot Belgien ropade flera profilerade röster på Infantinos avgång, och sedan dess har kritiken bara accelererat.

En som har hittat en perfekt ersättare till den 56-åriga Fifa-presidenten är den engelska journalisten Henry Winter. Han vill se ordföranden för det norska fotbollförbundet, Lise Klaveness, som ny Fifa-topp.

”Fotbollsvärlden skulle vara en bättre plats om Fifa leddes av Lise Klaveness – Norges fotbollsförbunds ordförande, en respekterad före detta landslagsspelare och en ledare med en stark moralisk kompass”, skriver Winter på X.

Talking Norway….the world of football would be a better place if Fifa was run by Lise Klaveness, Norway FA president, respected former international and an official with a strong moral compass. She regularly calls out Fifa for its excesses (peace prize, private jets etc). — Henry Winter (@henrywinter) July 9, 2026

Har kritiserat Fifa

Den 45-åriga tidigare norska landslagsspelaren Klaveness har varit ordförande för det norska förbundet sedan 2022. Hon har varit öppet kritisk mot Fifa vid flera tillfällen och var bland annat en stark röst emot VM i Qatar.

– Migrantarbetare som skadar sig och familjer till de som har omkommit måste tas omhand. Fifa måste göra något för att verkligen genomföra förändring, sa hon i ett tal i mars 2022.

Klaveness har även varit kritisk mot bland annat Fifas nyinstiftade fredspris.