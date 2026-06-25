Inför matchen: Japan – Sverige

En avgörande match i kampen om avancemang i VM 2026 väntar när Japan ställs mot Sverige på AT&T Stadium i Texas.

Avspark sker natten till fredag den 26 juni 2026, klockan 01:00 svensk tid.

Bildmontage: Viktor Gyökeres och Ayase Ueda. Foto: Bildbyrån

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Japan – Sverige: Matchöversikt

Förutsättningarna är glasklara. Japan, som imponerat med fyra poäng på sina två första matcher, jagar en seger för att utmana om förstaplatsen i gruppen. För Sverige är pressen ännu större. Efter en storseger mot Tunisien (5-1) följt av en tung förlust mot Nederländerna (1-5), krävs minst en poäng för att säkra en plats i slutspelet.

Detta är en match där allt står på spel, en direkt duell om en plats i åttondelsfinalen. Här kan du läsa mer om status i trupperna inför den avgörande matchen. Du kan även läsa om avancerade datamodeller som förutspår matchen mellan Japan och Sverige.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Japan har inlett turneringen starkt. Efter ett imponerande 2-2-resultat mot gruppfavoriten Nederländerna, följde man upp med en historisk 4-0-seger mot Tunisien. Laget har visat upp en välorganiserad defensiv och en blixtsnabb, kreativ offensiv som kan hota vilket försvar som helst.

Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Foto: Bildbyrån

Sverige har däremot blandat och gett. Offensiven, ledd av stjärnduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres, har bevisat sin slagkraft med sex gjorda mål. Samtidigt har defensiven visat sig vara alarmerande sårbar, vilket den tunga förlusten mot Nederländerna tydligt exponerade. Matchen kommer sannolikt att avgöras i kampen mellan Japans rörliga anfall och Sveriges förmåga att stå emot pressen.

Motivationen är på topp i båda läger. Japan vill säkra gruppsegern och få en potentiellt enklare motståndare i slutspelet, medan Sverige spelar för sin överlevnad i turneringen. Det bäddar för en intensiv och spännande match där varje misstag kan bli kostsamt.

Inbördes möten

Historiskt sett har Japan och Sverige endast mötts i träningsmatcher. På fyra försök har Sverige vunnit en gång, medan tre matcher har slutat oavgjort. Den senaste matchen spelades 2002 och slutade 1-1.

Trots bristen på tävlingsmatcher finns det intressanta trender. Japan har visat sig vara svårslagna mot europeiskt motstånd i VM-sammanhang och är obesegrade i sina fyra senaste matcher mot lag från Europa.

Sverige, å sin sida, har ett perfekt facit mot asiatiska lag i VM med två segrar på två matcher, senast en 1-0-vinst mot Sydkorea 2018. Det är en kamp mellan två starka trender som kommer att brytas.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.