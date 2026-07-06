Inför matchen: Portugal – Spanien

Det är dags för stormöte i VM 2026.

Portugal ställs mot Spanien i ett iberiskt derby i åttondelsfinalen.

Matchen startar klockan 21:00.

Cristiano Ronaldo. Foto: Alamy

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Portugal – Spanien: Matchöversikt

Portugal kliver in i matchen med en imponerande svit på nio raka matcher utan förlust. Laget, lett av superstjärnan Cristiano Ronaldo i vad som väntas bli hans sista världsmästerskap, är obesegrat i turneringen men har ännu inte övertygat spelmässigt. Pressen är enorm på en gyllene generation att äntligen leverera på den största scenen.

Motståndet är formidabelt. Spanien, de regerande Europamästarna, har en otrolig svit på 34 matcher utan förlust under ordinarie tid. Under förbundskapten Luis de la Fuente har laget utvecklat en dödlig effektivitet och har dominerat sina motståndare i turneringen med ett imponerande bollinnehav och en vattentät defensiv som ännu inte släppt in ett enda mål i VM 2026.

Portugal. Foto: Alamy

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Matchen blir en fascinerande kontrast mellan två fotbollsfilosofier. Spanien har seglat genom turneringen med en kontrollerande och dominant spelstil, byggd på högt bollinnehav och en intensiv press. Deras väg till åttondelsfinalen har varit närmast felfri, med noll insläppta mål och ett spel som fått motståndarna att se bleka ut.

Portugal har tagit en mer pragmatisk väg. Trots att de är obesegrade har deras prestationer varierat, och de har ofta förlitat sig på individuell briljans för att säkra resultat. Den taktiska kampen kommer att utspela sig på mittfältet, där Spaniens passningsskickliga trio med Rodri och Pedri i spetsen ställs mot Portugals dynamiska duo Vitinha och Bruno Fernandes.

Rodri. Foto: Alamy

Motivationen är på topp i båda lägren. För Spanien handlar det om att bygga en ny dynasti och säkra en historisk dubbel efter EM-guldet. För Portugal är det sista chansen för ikonen Cristiano Ronaldo att vinna den enda stora titel han saknar, och för landets talangfulla generation att bevisa att de tillhör världstoppen.

Inbördes möten

Historiskt sett har Spanien ett tydligt övertag i det iberiska derbyt. På 41 tidigare möten har Spanien vunnit 18 gånger, medan Portugal endast har sex segrar. Den senaste VM-matchen mellan lagen var en klassisk 3-3-rysare i gruppspelet 2018, där Cristiano Ronaldo stod för ett minnesvärt hattrick.

Cristiano Ronaldo. Foto: Alamy

De senaste åren har matcherna varit extremt jämna. Hela sex av de sju senaste mötena har slutat oavgjort efter 90 minuter. Det enda undantaget var en 1-0-seger för Spanien i Nations League 2022. Senaste mötet var i Nations League-finalen 2025, där Portugal drog det längsta strået efter straffar efter att matchen slutat 2-2.

Statistiken pekar på en tät och målsnål tillställning, men samtidigt har åtta av Portugals tio senaste matcher mot europeiskt motstånd gått över 2.5 mål. Spanien har å sin sida bara misslyckats med att göra mål i två av sina 23 senaste landskamper, vilket tyder på att båda lagens offensiva kvaliteter kan bli avgörande.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.