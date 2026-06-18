VM inatt: Repris från 2018 och Schweiz jagar seger

VM-matcher står på nattens schema.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

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Den första gruppspelsomgången av VM 2026 är avklarad. Det är därmed dags för Grupp A och Grupp B att spela sina andra gruppspelsomgångar, där det bland annat bjuds på ett hett möte mellan Mexiko och Sydkorea i grupp Grupp A, som båda står på tre poäng. Matchen spelas på Estadio Guadalajara, i Guadalajara. Här är allt du behöver veta inför nattens matcher!

Så spelas VM inatt

Schweiz – Bosnien-Herzegovina

Arena: Los Angeles Stadium, USA

Los Angeles Stadium, USA Datum: 18 juni

18 juni Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)

21:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Kanada – Qatar

Arena: BC Place Vancouver, Kanada

BC Place Vancouver, Kanada Datum: 19 juni

19 juni Avsparkstid: 00:00

00:00 Streaming: TV4 Play

Mexiko – Sydkorea

Arena: Estadio Guadalajara, Mexiko

Estadio Guadalajara, Mexiko Datum: 19 juni

19 juni Avsparkstid: 03:00 (svensk tid)

03:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Förutsättningar

Schweiz stod för en rejäl missräkning i VM-premiären och fick bara med sig 1–1 mot Qatar, vilket beskrevs som en jätteskräll. Bosnien-Herzegovina spelade också oavgjort i sin VM-premiär efter att, likt Schweiz, ha tappat en 1–0 ledning mot värdnationen Kanada.

Håll ett öga på

40-årige Edin Dzeko fick ingen speltid mot Kanada, men det syntes att han var en ledande figur på avbytarbänken. Dzeko är en av Bosniens allra bästa spelare genom tiderna och det lär bli minuter för honom i turneringen. Kanske redan ikväll? Den sensate säsongen tillhörde Dzeko Schalke 04 och var med och spelade upp klassikerklubben till den tyska högstaligan. Där blev det sex mål och tre assist på bara elva matcher.

Visste du att?

Mexiko och Sydkorea ingick i samma VM-grupp även 2018, då tillsammans med Sverige och Tyskland. Då vann Mexiko mötet med 2–1 och tog sig sedan vidare från gruppen som tvåa, bakom Sverige. Sedan dess har nationerna spelat två träningsmatcher mot varandra, där Mexiko vann med 3–2 2020. Det senaste mötet mellan lagen slutade 2–2 och det var så sent som hösten 2025.

Matchen i matchen

Heung-Min Son bär Sydkoreas landslag på sina axlar, medan Raul Jimenez är den stora stjärnan i Mexiko. Båda spelarna har dessutom ett stort förflutet i Premier League, där Son spenderade tio år i Tottenham Hotspurs. Numera är sydkoreanen lagkamrat med bland annat Amin Boudri i Los Angeles FC. Den sydkoreanska stjärnan gick mållös ur premiären mot Tjeckien.



Raul Jimenez spelade många år i Wolves, för att sedan ansluta till Fulham inför säsongen 2023. Till skillnad från Son slog han faktiskt till med ett mål i Mexikos premiär, då laget vann med 2–0 mot ett riktigt svagt Sydafrika.