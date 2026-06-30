VM-matcher i natt: Gyökeres chans till revansch

Sverige spelar VM-sextondelsfinal.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Gruppspelet är över och sextondelsfinalerna är i full rullning. Natten till tisdagen föll giganter som Tyskland och Nederländerna. Ska Frankrike gå samma öde till mötes i kväll? Klockan 23:00, svensk tid, ställs Sverige mot Frankrike i sextondelsfinal på MetLife Stadium. Senare in på natten tar värdlandet Mexiko emot Ecuador på den mytomspunna Azteca-stadion.

Här är allt du behöver veta inför nattens VM-matcher!

Så spelas VM inatt

Frankrike – Sverige

Arena: MetLife Stadium, New Jersey

MetLife Stadium, New Jersey Datum: 30 juni 2026

30 juni 2026 Avsparkstid: 23:00 (svensk tid)

23:00 (svensk tid) Streaming: TV4, TV4 Play

Mexiko – Ecuador

Arena: Estadio Azteca, Mexico City

Estadio Azteca, Mexico City Datum: 1 juli 2026

1 juli 2026 Avsparkstid: 03:00 (svensk tid)

03:00 (svensk tid) Streaming: TV4, TV4 Play

Förutsättningar

Förutsättningarna inför nattens VM-sextondelsfinaler är enkla. Eftersom Paraguay sänkte Tyskland på straffar är det de som väntar för Sverige eller Frankrike. Åttondelsfinalen spelas lördagen den 4 juli.

Läs mer om Sveriges väg till VM-final här!

Vinnaren av Mexiko-Ecuador kommer i sin tur att få möta vinnaren mellan England och DR Kongo som spelas på onsdag. Den åttondelsfinalen går av stapeln på måndagen den 6 juli.

Håll ett öga på

Det självklara utropstecknet inför nattens sextondelsfinaler är Frankrike, och mer specifikt deras offensiv. Hela laget är fyllt av stjärnor men det är längst fram i banan som de glänser. Spelare som Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé och Michael Olise kan bli en blytung utmaning för det blågula försvaret.

Mbappé och Dembélé har gjort fyra mål var hittills i mästerskapet. Det finns stor risk att de utökar målkontot i natt.

Visste du att?

Frankrike har deltagit i 16 världsmästerskap. Sverige har deltagit i 13. Trots det har nationerna aldrig drabbat samman i ett VM. I natt är det första gången som de ställs mot varandra i turneringen.

Matchen i matchen

Förutom att Frankrike-Sverige kommer vara stjärnspäckat finns det spelare, som är lagkamrater till vardags, och i turneringen tävlar om en plats närmare VM-guld.

Ett annat spännande möte är Viktor Gyökeres mot Dembélé, Bradley Barcola och Désiré Doué. Inte av den anledning att de spelar i samma klubb, för det gör de inte. Men det blir en repris på Champions League-finalen tidigare i vår. Då föll Arsenal på straffar mot PSG och i natt har Gyökeres chans till revansch.