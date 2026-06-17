VM-matcher i natt: Nya debutant gör entré

VM-turneringens sista debutant Uzbekistan ska äntligen kliva in i handlingarna.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

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De fyra sista nationerna ska nu spela sina premiärmatcher i VM. Först under natten är Ghana som tar emot Panama i Toronto. Där efter kommer Uzbekistan, som kommer spela sin debutmatch i VM på självaste Aztekastadion i Mexico City. För motståndet står ett stjärnspäckat Colombia.

Så spelas VM inatt

Ghana – Panama

Arena: Toronto Stadium

Toronto Stadium Datum: 18 juni

18 juni Avsparkstid: 01:00 (svensk tid)

01:00 (svensk tid) Streaming: TV4

Uzbekistan – Colombia

Arena: Aztekastadion, Mexico City

Aztekastadion, Mexico City Datum: 18 juni

18 juni Avsparkstid: 04:00 (svensk tid)

04:00 (svensk tid) Streaming: TV4

Förutsättningar

Den fjärde och sista VM-debutanten ska nu göra entré. Det rör sig om Uzbekistan, som även blir det första centralasiatiska landslaget att delta i ett VM.

Landslaget tränas av den italienska världsmästaren från 2006 Fabio Cannavaro. Men det var inte den gamla försvarstanken som tog uzbekerna till sitt första VM. Den bedriften stod Timur Kapadze för, som själv spelat 119 landskamper för landslaget.

Trots det historiskt lyckosamma kvalspelet valde det uzbekiska förbundet att degradera Kapadze till assisterande tränare i förmån för den nyrekryterade Fabio Cannavaro. En knapp månad senare valde dock Kabadze att helt och hållet lämna det uzbekiska landslaget.

För Ghanas del har yrket av uppladdningen handlat mycket om Thomas Partey. Mittfältaren är åtalad för flera fall av våldtäkt och nekades därmed inträde till Kanada, där matchen mot Panama spelas. Han missar således premiärmatchen.

Partey fick däremot visum i USA och kan medverka i Ghanas två andra gruppspelsmatcher, som spelas i Foxborough respektive Philadelphia.

Håll ett öga på

För två år sedan spelade ghananen Kojo Peprah Oppong för ett kämpande GIF Sundsvall i superettan. Nu kan han representera sitt land i ett VM-slutspel. Försvararen hart spelat 28 matcher för franska Nice under säsongen och ses som ett framtidsnamn för Ghanas landslag.

Oppong spelade även 15 matcher för IFK Norrköping under säsongen 2025.

Visste du att?

Om lagkaptenen Jordan Ayew spelar mot Panama blir han Ghanas mesta landslagspelare genom tiderna. Leicester-spelaren står på 120 landskamper och behöver bara en till för att bli ensam om bedriften.

Vem är det då han delar rekordet med? Ingen mindre än sin bror, André Ayew.

Det kommer däremot bli svårt för storebror André att sno åt sig utmärkelsen från lillebrorsan. 36-åringen, som numera håller till nederländska NEC Breda, finns inte med i Ghanas VM-trupp och han har inte representerat landslaget sedan 2024.

Matchen i matchen

Uzbekistan sätter mycket tilltro till sin anfallsstjärna, tillika lagkapten, Eldor Shomurodov. 30-åringen är landets bästa målskytt genom tiderna med 44 fullträffar på 92 landskamper. Han vann även skytteligan i Turkiet med sitt İstanbul Başakşehir den gångna säsongen.

Det kan bli problematiskt för motståndaren Colombia. Laget släppte in 18 mål i kvalspelet, mest av samtliga sydamerikanska lag som kvalde in till VM.

Men det saknas inte namnkunniga spelare i de bakre leden för Colombia. Där hittar vi bland annat Crystal Palace högerback Daniel Muñoz, Bolognas mittback Jhon Lucumí och Galatasarays Davinson Sánchez.