Widell Zetterström om VM-upplevelsen: ”En barndomsdröm”

Jacob Widell Zetterström stod för en jätteinsats.

Trots hans insats blev det svenskt uttåg ut VM.

– Jag känner mig ganska tom just nu. Jättetråkigt att åka ut, givetvis, säger keepern till TV4.

Foto: Bildbyrån

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Sverige åkte ut mot Frankrike i sextondelsfinalen i VM. Slutresultatet blev 3–0 men det kunde blivit mycket mer.

Jacob Widell Zetterström stod för en jätteinsats i mål och visade återigen att det är hans plats.

Men efter uttåget var han besviken.

– Jag känner mig ganska tom just nu. Jättetråkigt att åka ut, givetvis. Så ganska tom just nu, och från med i morgon kanske ganska stolt över vad vi har åstadkommit som lag under den här perioden, säger Widell Zetterström till TV4.

Foto: Bildbyrån

Den förre Djurgården-målvakten hoppas kunna blicka tillbaka på VM med stolthet och förstå att man har uppfyllt en av sina barndomsdrömmar trots att man åkt ut mot ett av världens bästa landslag.

– Svårt att säga så mycket nu. Återigen, man känner sig ganska tom. Men jag är ganska övertygad om att jag så småningom kommer att titta tillbaka på det som något av det roligaste jag har upplevt. Det är en barndomsdröm att bara få vara med om sådana här saker, och dessutom att få spela, det adderar lite till det också. Det har varit fantastiska veckor tillsammans med alla.

”Det finns fantastisk kvalitet”

27-åringen, som är en del av landslagets framtid, tror starkt på det Blågult kan åstadkomma framöver.

– Jag tänker att den är väldigt ljus. Det finns fantastisk kvalitet i det här omklädningsrummet, i såväl spelartrupp som stab. Den energi som vi har i gruppen – alla inkluderade – är fantastisk. Det är verkligen ett nöje och en ära att få vara här med så fantastiska personer. Så, nej, i dag har vi förlorat, men jag övertygad om att framåt så kommer det att bli väldigt mycket bra.

Widell Zetterström och Kristoffer Nordfeldt delade på målvaktsrollen under VM.