Zlatan: ”Jag är från Sverige – vi är glada för våra grannar”

Norge är klara för åttondelsfinal i VM.

Nu hyllas bedriften av Zlatan Ibrahimovic.

– De fortsätter att ro den där båten, säger han i Fox Sports-studion.

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Norge har imponerat i VM. Efter att ha slutat tvåa i ”dödens grupp” väntade sextondelsfinal mot Elfenbenskusten. Då stod forwardsstjärnan Erling Haaland för det avgörande 2-1-målet.

En som har imponerats av Norges resa i turneringen är Zlatan Ibrahimovic.

– Vi visste att de var ett bra lag. Jag vet inte om de har några målsättningar i den här turneringen. Som Alexis (Lalas) sa, de har kul, de njuter. Oavsett vad de går igenom verkar de glada och de skriver historia, säger Ibrahimovic i Fox Sports sändning.

Trots att det finns en rivalitet mellan Norge och Sverige, menar Ibrahimovic att svenskarna gläds åt norrmännens framgång.

– Jag är från Sverige. Om Sverige inte vinner är vi glada för våra grannar, våra skandinaviska grannar. Så de fortsätter att ro den där båten. Låt oss se hur långt den båten kan nå, förklarar han.

Sverige föll i sextondelsfinalen mot Frankrike. För Norges del väntar åttondelsfinal mot Brasilien.





