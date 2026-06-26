Zlatan känslosam efter Bosniens succé: ”Väldigt stolt”

Bosnien & Herzegovina har avancerat i VM för första gången.

Det gör Zlatan Ibrahimovic varm i hjärtat.

– De bosniska fansen har redan vunnit VM, säger svensken i Fox VM-studio.

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Efter storsegern mot Qatar stod det klart att Bosnien & Herzegovina var vidare till utslagsrundorna i ett VM för första gången i nationens historia.

Zlatan Ibrahimovic, som har en bosnisk far, väljer nu att hylla landslaget. I Fox VM-studio har svensken svårt att dölja känslorna.

– Med tanke på hur mycket det här landet har lidit och att se den här glädjen, det gör mig känslosam. Min pappa har sina rötter där och att se flera tusen sjunga….de bosniska fansen har redan vunnit VM.

– Det gör mig glad och jag är väldigt stolt över dem.

Bosnien & Herzegovina gick vidare som en av de bästa grupptreorna. Vilket lag som väntar i sextondelsfinalen återstår att se.