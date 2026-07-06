Reaktionerna på Fifa-skandalen: ”Otroligt skadligt”

Folarin Balogun, 25, får spela – trots avstängning.

Då rasar fotbolls-världen.

– Det ser fruktansvärt ut för Fifa, säger den engelska journalisten Henry Winter.

Bildmontage, Rudi Garcia och Zlatan Ibrahimovic. Foto: Alamy/X

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Det var i går, söndag, som beskedet om att USA:s storstjärna Folarin Baloguns avstängning, som han drog på sig i sextondelsfinalen mot Bosnien och Hercegovina, hävs av Fifa. Anfallaren är därmed tillgänglig till USA:s åttondelsfinal mot Belgien i natt.

Enligt uppgifter har beslutet tagits efter det att den amerikanska presidenten Donald Trump har ringt Fifa-presidenten Gianni Infantino.

Sedan det definitiva beskedet kom under söndagskvällen har fotbollsvärlden rasat. Det belgiska fotbollförbundet har bland annat kallat beslutet för ”förvånande” och meddelat att man kommer att undersöka alla möjligheter ”för att värna de deltagande lagens legitima rättigheter och upprätthålla de grundläggande principerna om fair play inom fotbollen”.

– Jag visste inte att 5 juli var samma sak som 1 april för Fifa, sa Belgiens förbundskapten Rudi Garcia på en presskonferens och tillade:

– Vi försvarar inte landslaget eller fotbollsförbundet – vi försvarar fotbollen, dess etik och dess historia.

Belgiens Rudi Garcia. Foto: Alamy

”Det är sorgligt och otroligt skadligt”

Även den engelska förbundskaptenen, Thomas Tuchel, har riktat kritik mot Fifas beslut.

– Frågan jag ställer mig är: Var drar man gränsen? Jag har inget svar på det. Var slutar det här? Ska vi överklaga varje gång ett gult kort egentligen inte borde ha delats ut? Eller om vi anser att ett rött kort inte borde ha varit rött, eller vem är det som avgör det? Var börjar det här och var slutar det? frågade han sig på presskonferensen efter Englands åttondelsseger mot Mexiko i natt.

– Det har chockerat många. Man kan förstå det belgiska fotbollförbundets frustration. Det ser fruktansvärt ut för Fifa. Vad som är sorgligt och otroligt skadligt för Fifa och för sporten är att det underminerar domaren, VAR och hela domarkåren. Det underminerar VM och Fifa, säger den engelska TalkSport-journalisten Henry Winter i ett klipp på plattformen X.

”Slår mot den idrottsliga integriteten”

Den svenska journalisten och krönikören Erik Niva har även han delat med sig av sin frustration.

”Av allt jävla strunt FIFA sysslat med runt den här turneringen är deras skamlösa sätt att upphäva Folarin Bolaguns röda kort på många sätt det mest svårtuggade. Nu slår de öppet och ogenerat mot den idrottsliga integriteten, mot spelet ute på planen, mot fotbollens själva kärna”, skriver Aftonbladet-profilen på X.

Av allt jävla strunt FIFA sysslat med runt den här turneringen är deras skamlösa sätt att upphäva Folarin Bolaguns röda kort på många sätt det mest svårtuggade.

Nu slår de öppet och ogenerat mot den idrottsliga integriteten, mot spelet ute på planen, mot fotbollens själva kärna. — Erik Niva (@ErikNiva) July 5, 2026

Hyllas av Zlatan

Men samtidigt som kritiken mot Fifa och beslutet att häva Baloguns avstängning har varit hård har somliga valt att ta en annan väg. Bland annat den svenska landslagsikonen och nuvarande Fox Sports-experten Zlatan Ibrahimović har hyllat beslutet och menat på att det aldrig skulle ha varit ett rött kort från första början.

– Jag är glad för USA:s skull. För de har varit fantastiska och Balogun har varit ännu mer fantastisk, sa Ibrahimović i Fox Sports i natt.

Zlatan Ibrahimovic. Foto: Alamy

Det amerikanska fan-kontot USMNT Only har också tagit till sociala medier.

”Alla hatar oss. Vi är en riktig fotbollsnation nu”, skriver kontot på X.

Everyone hates us. We’re a proper footballing country now. https://t.co/ddHGOjfJ0G — USMNT Only (@usmntonly) July 5, 2026

“Vi accepterar disciplinnämndens beslut och är glada över att Folarin Balogun är spelklar inför morgondagens match. Vårt fulla fokus ligger på åttondelsfinalen mot Belgien i Seattle, och vi ser fram emot det fortsatta stödet från våra fantastiska fans”, skrev det amerikanska fotbollförbundet i ett uttalande under natten till tisdag.

Matchen mellan USA och Belgien startar klockan 02:00 svensk tid.