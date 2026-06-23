Zlatans Messi-hyllning: ”Det är hans VM”

Lionel Messi, 39, är VM-historiens främsta målskytt.

Nu hyllas han av Zlatan Ibrahimović.

– Jag vet inte var det här ska ta slut, säger ikonen i Fox-studion i natt.

Foto: Alamy

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Han var ett mål från att bli den främste målskytten i VM-historien och när Argentina tilldömdes en straff mot Österrike i VM i går trodde många att Lionel Messi till sist skulle norpa rekordet. Mot alla odds missade den 39-åriga världsstjärnan sin chans när han satte bollen strax utanför stolpen – men han skulle få en ny.

Messi dunkade in hela två mål mot Österrike och satte sitt 17:e och 18:e VM-mål. Därmed är 39-åringen historisk som den spelare som har gjort flest mål i VM-sammanhang någonsin.

– Det finns ögonblick när han känns mänsklig som när han missade straffen. Samtidigt är det ögonblicken när han inte känns mänsklig som är Messi. Hittills är det hans VM och han har inte ens spelat mot Jordanien ännu. Jag vet inte var det här ska ta slut, säger Zlatan Ibrahimović i Fox Sports-studion i natt.

Messi. Foto: Alamy

Trots en lång och framgångsrik karriär mäktade Ibrahimović aldrig med att göra ett mål för Sverige i ett världsmästerskap.

– Fem mål på två matcher… jag har noll mål på två VM. Jag är glad för honom. Vi alla njuter av att se honom spela. Det är otroligt, bara otroligt. Jag har inga ord, säger han.

VM:s främsta målskyttar: