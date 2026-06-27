Zlatans Norge-kritik: ”Inte den mentaliteten”

Norge spelade ett b-lag mot Frankrike.

Det tyckte inte Zlatan Ibrahimovic om.

– Det är inte den mentaliteten man behöver när man spelar för sitt land i VM, säger han i Fox Sports.

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Under fredagen ställdes Norge mot Frankrike i VM. Det var många som blev chockade av att den norska förbundskaptenen Ståle Solbakken ställde upp ett, mer eller mindre, reservlag mot Frankrike. Matchen slutade 4–1 till ”Les Bleus”.

Anledningen kan vara att Norge redan var klara för sextondelsfinal och vilade sina viktigaste spelare. En som inte uppskattade Solbakkens drag var Zlatan Ibrahimovic.

– Norge hade en chans att toppa gruppen och få enklare motståndare i utslagsspelet, men de är rädda inför matchen, säger Ibrahimovic i Fox Sports sändning och fortsätter:

– Det är inte den mentaliteten man behöver när man spelar för sitt land i VM.

Norge ställs mot Elfenbenskusten i sextondelsfinal medan Frankrike möter Blågult.