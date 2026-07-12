Avstängd för Hammarby – därför grämer han sig inte

STOCKHOLM. Med mer eller mindre matchens sista spark åkte Victor Eriksson på ett gult kort i Hammarbys 2-0-seger mot Kalmar FF.

Det gör att han nu är avstängd nästa helg hemma mot Degerfors.

Ändå grämer sig mittbacksbjässen inte nämnvärt.

– Just nu nej, men jag tycker inte det borde varit gult, säger han till FotbollDirekt.

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Victor Eriksson vet hur det är att sänka belgiskt motstånd och skjuta Bajen vidare i Europa.

Nu får han vila till dess.

För efter det gula kortet i slutsekunderna mellan Hammarby och Kalmar FF åkte mittbacken på sitt tredje gula kort i årets allsvenska vilket innebär att han nu är avstängd hemma mot Degerfors nästa helg.

Därmed blir nästa match Anderlecht hemma i Europa Leagues andra kvalrunda.

Är det någon som vet hur det är att sänka belgiskt motstånd i Europa är det just Eriksson som borta mot Royal Charleroi på tilläggstid nickade in avgörandet som sköt Bajen vidare – där det dock blev respass mot Rosenborg.

– Jag bryr mig väl inte så mycket om att det är Belgien igen utan mer att det ska bli jäkligt kul att komma ut och spela i Europa igen. Man ser fram emot det, säger Eriksson till FotbollDirekt och fortsätter:

– Vi kommer möta bra motstånd, Anderlecht är ett bra och tufft lag men jag känner hundra procent att vi kan rå på dem.

Du verkar inte gräma dig så mycket över avstängningen?

– Just nu nej, men jag tycker inte det borde varit gult. Jag tycker att jag petar bollen, det kändes så. Men nu är det nollställt och jag kan förbereda mig på en framförallt intensiv augusti med mycket matcher.