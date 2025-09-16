Bahoui ratades på AIK-mark: ”Kan inte göra mer”

SOLNA. Han är älskad i AIK-land.

Men när Nabil Bahoui för första gången var tillbaka på gamla hemmaarenan ratades han ett inhopp av BP-tränarna Ulf Kristiansson och Fredrik Landén.

I stället blev anfallaren kvar på bänken och hyllningarna från den svartgula publiken uteblev.

– Det hade så klart varit roligt att komma in, nu blev det inte så. Jag kan inte göra mer, det är inte mitt beslut, förklarar Bahoui för FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Nabil Bahoui kom till AIK från BP inför 2013 års allsvenska.

I Gnaget blev han den stora fixstjärnan och tog sig hela vägen in i Erik Hamréns startelva under EM-kvalet hösten 2014.

Efter spel i Saudiarabien, Tyskland och Schweiz återvände ”Nabbe” på lån till AIK våren 2018 och han var därmed delaktig i klubbens SM-guld innan han säsongen därpå skrev på permanent för AIK.

Fram till säsongsslutet 2022 blev Bahoui kvar i Gnaget innan han mot sin vilja tvingades lämna. Han spelade i stället då sin fotboll i Mellanöstern innan Brommapojkarna värvade in anfallaren inför årets allsvenska.

Men i BP har succén uteblivit. När Bahoui inte varit skadad han har allt som oftast varit fastklistrad på bänken.

I början av augusti öppnade Bahoui upp om den udda sitsen i en långintervju med FotbollDirekt.

”Jag får samma fråga 700 gånger om dagen från människor som undrar varför jag inte får spela. Jag vet ju inte själv. Det enda jag gör är att göra mitt bästa. Tidigare i karriären hade jag reagerat för längesen, men jag har mognat med tiden. Du vet hur det är. Nu kör vi säsongen ut här, sedan får vi sätta oss igen och se var vi står då”, sa Bahoui.

Nu mot AIK under måndagskvällen blev Bahoui kvar på bänken. Därmed snuvades han speltid och därmed också en rejäl hyllning från AIK-supportrarna, för i AIK-land är Bahoui älskad av alla.

– Det hade så klart varit roligt att komma in, nu blev det inte så. Vi har förmodligen den bästa BP-truppen någonsin och med lite flax hade vi kunnat vinna mot AIK. Nu förlorade vi i stället i sista minuten. Men ja, jag tycker att vi har ett jättebra lag. Vi har två bra spelare på varje position och jag börjar bli van nu vid det här. Jag kan inte göra mer än att göra mitt bästa, för det här är inte mitt beslut, förklarar nu Bahoui för FotbollDirekt i den mixade zonen efter BP:s snöpliga 2-1-förlust i 96:e minuten.

Bahoui om framtiden: ”Tror inte familjen klarar sig utan mig”

Segermålet gjordes av Kevin Filling och Bahoui som själv hjälpt många unga spelare såsom Bilal Hussein och Amin Boudri är imponerad av 16-åringen och jämför med en viss Alexander Isak som den senaste som varit så pass talangfull anfallare i AIK – något Filling själv svarade på efteråt med beundran min.

Bahoui själv vet inte om det här var sista gången som han spelade på Nationalarenan i Solna. Kontraktet löper ut efter säsongen.

– Det kan ha varit sista gången, kanske inte. Jag ska sätta mig med Philip (Berglund, sportchef) efter säsongen och prata.

I långintervjun med FD för snart två månader sedan hintade Bahoui om att han kan ha ett nytt utlandsäventyr i sig – och efter åren i Mellanöstern har han gjort sig ett namn där. Transferfönstret i exempelvis Saudiarabien är fortsatt öppet.

– Är det så? Nej men jag blir kvar säsongen ut i alla fall, till 99 procents säkerhet. Jag tog det här beslutet i somras när jag förlängde, jag tror inte familjen klarar sig utan mig, säger Bahoui och ler.

– Jag stänger inte helt dörren till en flytt, men nej, jag tror definitivt att jag blir kvar. Sedan får jag som sagt ta ett snack i vinter.