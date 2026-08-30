Bajen-ilskan efter derbyförlusten: ”Vi ger bort det”

SOLNA. Hammarby tappade ledningen i derbyt mot AIK och föll med 3–2.

Efter matchen var det en tydlig besvikelse hos spelarna.

– Vi håller dem vid liv, säger Bajen-keepern Warner Hahn efter matchen.

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Hammarby tog ledningen efter 14 minuter i derbyt mot AIK. Efter en snabb kvittering av hemmalaget återtog Bajen ledningen strax innan paus.

Det räckte däremot inte hela vägen. I den andra halvleken vände hemmalaget och det slutade 3–2 till AIK. Besvikelsen efter derbyförlusten var påtaglig hos spelarna i Hammarby.

– Vi belönar inte oss själva och distanserar oss ifrån dem. Vi håller dem vid liv och efter en kontring är de tillbaka i matchen. Då ger vi dem hopp, det var det som hände, säger Hammarbys målvakt Warner Hahn efter matchen.

Hahn tycker samtidigt att de spelade bra genom hela matchen men att de små misstagen blev förödande i andra halvlek.

– Vi hade flera chanser att ta oss ur deras presspel och avsluta matchen till vår fördel. Vi gjorde inte det och om man håller dem vid liv ger man dem en liten chans eller ett litet hopp att vinna matchen. Vilket de gjorde till slut och vi gjorde inte det.

Bajen-försvararen Victor Eriksson spelade hela första halvlek och i den andra byttes han ut med 25 minuter kvar. Även han tycker att de styrde matchen.

– Det känns som vi gör en bra match överlag men vi ger bort det i andra halvlek efter två lite enklare mål.

Förlusten innebär att Hammarby landar på 36 poäng efter 19 matcher och tappar i toppstriden mot IK Sirius.