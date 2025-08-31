Bajens ångestmatch: ”Vi kan inte vika ner oss”

STOCKHOLM. Bortser man från cupkvalet har Hammarby tre raka försluter.

Nu hoppas negativa trenden brytas när Öster kommer på besök i allsvenskans 22:a omgång.

– Vi kan inte vika ner oss, vi måste bara vinna, säger Victor Eriksson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har knackat på sistone. Först blev det snöpligt uttåg mot Rosenborg i Conference League-kvalet efter förlust på hemmaplan med 1-0.

Några dagar senare vann Gais på 3Arena med 2-1 och så kom den rejäla käftsmällen senast där Sirius gick upp till en chockerande 3-0-ledning mot Bajen i helgen innan Nahir Besara med matchens sista spark putsade siffrorna i Uppsala.

Bortser man från cupkvalet mot division 2-laget Korsnäs har Hammarby tre raka torsk. De två förlusterna i följd i allsvenskan har också kostat. Nu leder Mjällby serien med åtta poäng före tvåan Hammarby.

Frågan är hur mittbacksgeneral Victor Eriksson ser på att nu kliva ut mot Öster i en riktig ångestmatch för sitt Bajen.

– Vi tar en match i taget, vi vill vinna varje match. Vi har haft en väldigt bra träningsvecka med mycket energi och vi är absolut revanschsugna efter de två senaste veckorna, säger 24-åringen till FotbollDirekt.

”Öster är inget speciellt möte för mig, det är inget derby”

Efter matchen mot Öster väntar ett landslagsuppehåll. Eriksson berättade i dagarna om besvikelsen att inte bli uttagen av Jon Dahl Tomasson på nytt i en intervju med FotbollDirekt även om han också var förstående till den uteblivna landslagsplatsen.

Nu får han och Hammarby i stället gnugga extra mycket på träningsplanen inför derbyt mot Djurgården som kommer direkt efter uppehållet. Men om uppehållet kommer lägligt eller inte för ett Bajen som hackat mot slutet? Nej, det vill inte Eriksson säga.

– Jag vet inte om det spelar någon roll, vi ska vara tillräckligt hungriga i alla matcher. Vi ska visa i alla omgångar hur bra vi är, så det ska kvitta när uppehållen kommer.

Eriksson är fostrad i Värnamo och nu väntar alltså ett småländskt lag på 3Arena, men mittbacken viftar bort att det skulle vara något extra för honom att ställas mot Öster.

– Nej, Öster är inget speciellt möte för mig, det är inget derby om man kommer från Värnamo känner jag, säger Eriksson som dock varnar för allsvenska nykomlingen.

– De har tagit en del poäng på sistone, spelat mycket oavgjort. Öster är ett tufft lag, de är svårspelade. Men vi kan inte vika ner oss nu, vi måste bara vinna.

Matchen mellan Hammarby och Öster startar 16.30.