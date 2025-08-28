STOCKHOLM. I går togs landslagstruppen till VM-kvalmatcherna i september ut.

Hammarbys Victor Eriksson fanns inte med.

– Jag hade ett bra snack med Jon (Dahl Tomasson). Han ringde och berättade att jag inte var uttagen, men att jag ska fortsätta kriga på, berättar mittbacken för FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Victor Eriksson var en av skrällarna när Jon Dahl Tomasson tog ut sin landslagstrupp till vänskapsmatcherna mot Ungern och Algeriet i juni månad.

Nu hoppades Bajens mittbacksgeneral på att komma med igen – men så blev det inte. För när Tomasson i går presenterade sin trupp till VM-kvalmatcherna mot Slovenien och Kosovo i september saknades Erikssons namn.

– Självklart tråkigt, det var ju kul att vara med senast. Men det är väldigt många bra spelare att konkurrera med, det var inte så att jag förväntade mig att komma med. Det är bara att kriga på, förhoppningsvis är jag med i framtiden igen, säger Eriksson till FotbollDirekt efter Hammarbys träningspass under torsdagen.

”Det är bara att kriga på så kommer jag kanske med nästa gång”

Eriksson berättar att han pratat med Tomasson.

– Han ringde någon dag innan uttagningen och berättade att jag inte var uttagen, men att jag ska fortsätta kriga på. Jag hade ett bra snack med Jon.

Det låter inte som att det här tagit jättehårt på dig trots allt?

– Nej, det var ju första gången som jag var med senast så det är ju inte så att jag hunnit etablera mig där, säger Eriksson och fortsätter:

– Jag spelar ju också fotboll i allsvenskan, de flesta i landslaget spelar i de bästa ligorna, i de bästa lagen. Men ja, det är bara att kriga på så kommer jag kanske med nästa gång.