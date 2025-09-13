Bajens besked: kommande årsbokslut slår rekord 

Hammarby har inte varit närmare SM-guld sedan 2001 – och slår även allsvenskt rekord i transferintäkter.

Inför söndagens derby mot Djurgården kommer mer mumma för Bajen.

– Ja, vårt kommande årsbokslut kommer att slå rekord, säger vd Richard von Yxkull till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby möter årets möjligen viktigaste match så här långt och gör det med ömsat skinn. Inför mötet med Djurgården är två tunga namn som Sebastian Tounetki och Jusef Erabi borta – och frågan är hur Bajen klarar att gå vidare?

Det har hur som helst inte sparats på krutet med ersättare och över 20 miljoner kronor har spenderats på sådana som Obilor Okeke, Frank Adjei och Noah Persson.

Stora pengar – men Hammarby har onekligen råd.

Det är inte länge sedan FotbollDirekt rapporterade om att Stockholmsklubben i år har intäkter på 380 miljoner kronor i transfers. Allsvenskt rekord!

Aldrig har en svensk klubb haft större intäkter från spelarförsäljningar under ett enskilt år och som mest av allt bygger på affärerna av Bazoumana Toure, Divine Teah, samt redan nämnda Tounetki och Erabi.

Foto: Bildbyrån

Sportchef Mikael Hjelmberg har bemött FD:s siffror så här:

”Jag vill ju inte kommentera exakta siffror men jag är väldigt stolt över det oerhörda jobb hela Hammarby har lagt ner och som tagit oss till den plats vi är på idag”.

”Vårt mål är dock inte sälja mest…”

Nu förstärker vd Richard von Yxkull rådande bild ytterligare och bekräftar för FD att det nya årsbokslutet kommer att slå rekord.

– Ja, det kommer vi att göra. Vi gör ett starkt år ekonomiskt, till stor del utifrån större transfers än tidigare. Det är vi förstås nöjda med. Det ger oss resurser att fortsätta investera i oss själva och i slutändan bli ännu bättre på fotbollsplan. Vårt mål är dock inte sälja mest, vårt mål är att vinna flest fotbollsmatcher. Här och nu men även i framtiden.

Men trots så många större signifikanta transfers så finns det ändå likväl fortsatt flera säljbara spelare på omkring en 50-miljonersnivå som Montader Madjed, Victor Eriksson och Hampus Skoglund.

Foto: Bildbyrån

– Vi har lyckats balansera truppen och har fler potentiella framtida transfers.

– Transfers, både in och ut ska skapa kort- och långsiktig sportslig framgång. Vi planerar och balanserar truppen därefter. Det har vi hittills lyckats med.

Vad är ditt viktigaste intryck detta år rent ekonomiskt?

– Att vi gör mycket rätt, att vi skapar en bas för långsiktig framgång och tillväxt.

Ni har i många år gjort allt större transfers. Kan du peka på avgörande detaljer som gör er bättre?

– Det finns många och mycket att lyfta fram, men det främsta tror jag är viljan att utvecklas. Det finns en stark kultur i hela Hammarby att sträva efter att bli bättre. Vi har resurser och personal i dag som gör att Hammarby är en plats där spelare trivs i och ges möjlighet att växa.

Ert senaste årsbokslut är ert starkaste någonsin. Vad kan du säga om det kommande? Slår ni det senaste?

– Ja, det kommer vi göra.

”Man får inte glömma bort spelaren”

När det kommer till intrycken av att Tounetki mycket överraskande släpptes så låter det som att vd von Yxkull har ett splittrat intryck. Visst rusade värdet på bara några månader gick från 10 till 70 miljoner kronor – men frågan är vad is i magen fram till i januari hade kunnat ge? – vis av en annan vinteraffär som Toure som slog allsvenskt transferrekord (138 miljoner).

– Sebastians försäljning var svår då vi inte var i en situation där vi var tvungna att sälja. Till slut blev det dock omöjligt att säga nej. Helheten för Hammarby långsiktigt var för bra, säger von Yxkull och fortsätter:

– En viktig aspekt var också truppens balans och bredd. Vi var väl förberedda och hade flera starka spelare på den positionen. Man får inte glömma bort spelaren i detta heller. Deras utveckling och personliga resa väger också tungt i dessa beslut.

När det kommer till rena vinstmarginaler så är Bajen-basen nöjd – men han vill ändå generellt tona ner bilden av summor som figurerar i media kring försäljningar. Det är brutto det handlar om och rent netto är så klart väsentligt lägre.

– Större transfers innebär ofta att fler aktörer är inblandade och därmed blir agentkostnaderna högre. De siffror som generellt redovisas i media är brutto, innehåller bonusar och är i många fall haussade.

– Marginalerna varierar. Bland annat är det skillnad på egenfostrade spelare och spelare som kommit på transfer. Vid det senare finns oftast en vidareförsäljning och solidaritet som utgår.

FAKTA: Det bästa årsbokslut Hammarby har gjort är för 2024 och visade bland annat 384 miljoner i intäkter, en ökning med 40 procent från 2023. Det egna kapitalet landade på nära 150 miljoner.

Så mycket har Hammarby sålt för:

• Bazoumana Toure, 13 miljoner euro.

• Divine Teah, 5 miljoner euro.

• Sebastian Tounetki, 6 miljoner euro.

• Jusef Erabi, 5 miljoner euro.

• Abdelrahman Boudah, 1 miljon euro.

• Shaquille Pinas, 800 000 euro.

• Saidou Alioum, 700 000 euro.

• Jardell Kanga, 400 000 euro.

• Sebastian Clemmensen, 700 000 euro.

• Kingsley Gyamfi, 200 000 euro.

• Fredrik Hammar, 900 000 euro.

• Mamane Sabo, 200 000 euro.

• Elton Hedström, 100 000 euro.

• Gent Elezaj, 600 000 euro.

FOTNOT: Alla summor är brutto, exklusive bonusar. Siffrorna bygger dels på FotbollDirekts egna uppgifter men även sajten Transfermarkt.



















